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От ретро до новейших: В Москве открылась выставка «Редкие автомобили»

Общество

От ретро до ультрасовременных

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От ретро до новейших: В Москве открылась выставка «Редкие автомобили»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Jaguar E-Type. 1962

Москва, 9 ноября 2018, 09:40 — REGNUM  Сегодня, 9 ноября, в Центральном доме Художника (ЦДХ) в Москве откроется выставка «Редкие автомобили», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Mercedes-Benz 220 S Coupé (W 180 II). 1958
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Mercedes-Benz 220 S Coupé (W 180 II). 1958
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MG 1600 MK II. 1962
Дарья Антонова © ИА REGNUM
MG 1600 MK II. 1962
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BMW 327 Coupe. 1939
Дарья Антонова © ИА REGNUM
BMW 327 Coupe. 1939
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Bentley S2 4-door Saloon. 1960
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Bentley S2 4-door Saloon. 1960

Посетители увидят более 30 уникальных автомобилей, а также множество тематических артефактов, которые не оставят равнодушным даже искушенного коллекционера. Старейшим из выставленных авто стало такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне, а новейшим — ультрасовременный скоростной Aston Martin ограниченной серии. Среди топ-лотов мировая звезда аукционов — двенадцатицилиндровый Packard Twelve Coupe Roadster, а также редкий BMW 503 Coupe, первым владельцем которого был принц Кувейта.

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Packard Twelve Series 1507 Model 1039. 1937
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Packard Twelve Series 1507 Model 1039. 1937
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BMW 327 Coupe. 1939
Дарья Антонова © ИА REGNUM
BMW 327 Coupe. 1939
21
Выставка «Редкие автомобили» в ЦДХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выставка «Редкие автомобили» в ЦДХ
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BMW 327 Coupe. 1939
Дарья Антонова © ИА REGNUM
BMW 327 Coupe. 1939

Впечатляет и список других представленных культовых марок: Bentley, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и многие другие. Есть на что полюбоваться и любителям советской классики: подборка продукции отечественного автопрома не менее любопытна — от популярных среди участников ретро-ралли «Волг» и «Москвичей», до уникальных разработок не выпускавшихся серийно.

Выставка будет работать до 18 ноября.

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regnum author Дарья Антонова
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Автопром
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