От ретро до новейших: В Москве открылась выставка «Редкие автомобили»

Москва, , 09:40 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в Центральном доме Художника (ЦДХ) в Москве откроется выставка «Редкие автомобили», передает корреспондент ИА REGNUM.

Посетители увидят более 30 уникальных автомобилей, а также множество тематических артефактов, которые не оставят равнодушным даже искушенного коллекционера. Старейшим из выставленных авто стало такси, сыгравшее важную роль в Первой мировой войне, а новейшим — ультрасовременный скоростной Aston Martin ограниченной серии. Среди топ-лотов мировая звезда аукционов — двенадцатицилиндровый Packard Twelve Coupe Roadster, а также редкий BMW 503 Coupe, первым владельцем которого был принц Кувейта.

Впечатляет и список других представленных культовых марок: Bentley, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и многие другие. Есть на что полюбоваться и любителям советской классики: подборка продукции отечественного автопрома не менее любопытна — от популярных среди участников ретро-ралли «Волг» и «Москвичей», до уникальных разработок не выпускавшихся серийно.

Выставка будет работать до 18 ноября.

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