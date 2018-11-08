Партия нового президента Мексики намерена легализовать марихуану

Мехико, , 23:57 — REGNUM Партия избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора намерена легализовать марихуану, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Законопроект, подразумевающий разрешение на выращивание, хранение, употребление и продажу ограниченных количеств наркотика, представила сенатор Ольга Санчес Кордеро — представитель движения Morena и будущий министр внутренних дел.

Согласно законопроекту, каждый гражданин Мексики сможет беспрепятственно носить с собой до 30 граммов марихуаны, выращивать до 20 кустов растения, а также производить до 480 граммов наркотика в год.

В настоящий момент в Мексике разрешено применение марихуаны в лечебных целях, а также декриминализовано употребление незначительных количеств наркотика и выращивание одного куста каннабиса.

Отметим, в России марихуана отнесена к тяжелым наркотическим средствам. Хранение, употребление и продажу марихуаны и продуктов ее переработки уголовно наказуемо.

Читайте также: Сенат Мексики одобрил предоставление льгот гомосексуальным парам