В Югре полицейские снова смогут задерживать нарушителей тишины

Ханты-Мансийск, , 22:07 — REGNUM В Югре сотрудники полиции снова смогут составлять протоколы в отношении нарушителей тишины и покоя граждан. Проект соглашения с Министерством внутренних дел одобрили члены окружного правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Сейчас нарушителями прописанных на уровне региона правил выгула собак, комендантского часа для подростков и тишины занимаются органы местного самоуправления. Полиция не вправе составлять протоколы, если не заключено соответствующее соглашение с властями региона. Органы же местного самоуправления не имеют права задерживать нарушителей.

Сейчас эта проблема будет решена. Соглашение будет действовать два года, но затем его возможно продлить. Власти региона надеются на то, что этот документ даст возможность эффективно предупреждать и пресекать административные правонарушения.

Добавим, такие соглашения действуют лишь в 14 регионах России. Их необходимость вызвана внесёнными в 2014 году поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым полиция может заниматься нарушителями регионального законодательства только после подписания соглашения с регионами.