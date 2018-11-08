Тверская область первая в России перейдет на цифровое эфирное телевидение

Тверь, , 21:06 — REGNUM Тверская область станет первым в России регионом, который перейдёт на цифровое эфирное телевидение. 9 ноября в Твери состоится торжественная церемония запуска второго мультиплекса и вещания в цифровом формате, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.

В церемонии примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков, губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель главы Минкомсвязи России Алексей Волин, генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко. На церемонию также приедут руководители федеральных СМИ, известные российские телеведущие. В числе гостей — Екатерина Андреева (Первый канал), Андрей Кондрашов (ВГТРК), Кирилл Поздняков (НТВ), Игорь Прокопенко, Андрей Добров (РЕН ТВ), Александр Яковлев («Спас»), Антон Лирник (СТС), Наталия Метлина («Звезда»), Виктория Полторак («Домашний»), Эвелина Блёданс (ТВ-3), Анастасия Самбурская («Пятница»), Павел Дикан («Мир»), Андрей Аверин, Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин (ТНТ), Андрей Разыграев («Муз-ТВ»).

В рамках мероприятия будет запущен телемост с передающими центрами в муниципальных образованиях региона, с жителями Тверской области, которые получили возможность смотреть телепрограммы в высоком цифровом качестве.

Отметим, что сегодня в Тверской области построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения новым стандартом телевещания. Теперь жители региона смогут смотреть 20 телеканалов в высоком качестве.

Переход на цифровое телевидение позволит жителям Верхневолжья в высоком качестве смотреть первого и второго мультиплексов. Помощь в настройке и подключении к цифровому телевидению людям старшего поколения оказывают более 900 специально подготовленных волонтеров, которые работают во всех районах области. Тем, для кого приобретение цифровой приставки — удар по бюджету, будет выплачена компенсация.

Отметим, что уже с 2013 года в Тверской области в цифровом качестве в составе первого мультиплекса доступны Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве. Второй мультиплекс включает цифровые каналы СТС, ТНТ, «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», «МузТВ».