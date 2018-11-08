На Украине объявили в розыск 12 тыс. должников по алиментам

Киев, , 21:09 — REGNUM В розыск на Украине были объявлены 12 тыс. человек, задолжавших алименты, заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, сообщает 8 ноября УНИАН.

По ее словам, с начала 2018 года ведомство составило более 26,7 тыс. протоколов по должникам алиментов. Также более 2 тыс. раз должники привлекались к общественным работам. Всего было взыскано через общественные работы 1,3 млн гривен ($47 тыс.).

Напомним, ранее правительство Украины выпустило постановление, согласно которому любые частные или государственные коллекторы, взыскавшие с должников по алиментам задолженность, будут получать 10% от взысканной суммы.

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