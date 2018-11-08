В Москве почтили память погибших сотрудников ОВД: фоторепортаж

Москва, , 22:41 — REGNUM В Москве в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел РФ на Петровке, 38 прошла акция «Свеча памяти», в ходе которой совершили литию по погибшим при исполнении служебных обязанностей, а также организовали памятное шествие и провели церемонию зажжённых лампад на платформе «Мы помним», сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники столичной полиции, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских советов органов внутренних дел и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как сообщил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по городу Москве генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, к сегодняшней дате Совет ветеранов совместно с музеями издали «Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при выполнении служебных обязанностей».

«За историю своего существования московская милиция и полиция потеряла 379 человек. Сегодня мы отдаём дань памяти, вспоминаем наших погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников на территории города Москвы, в других субъектах Российской Федерации. Вспоминаем прежде всего для того, чтоб таких потерь больше не было», — заявил начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, столичные полицейские, руководители территориальных подразделений, а также личный состав и ветераны органов внутренних дел России начали с панихиды в храме Знамения иконы Божьей Матери за Петровскими воротам. После этого участники мероприятия направились к бюсту Дзержинского, а также к Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, где провели церемонию возложения цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ почтила минутой молчания память погибших сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году погибло 37 сотрудников и более 1300 были ранены.

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