Пятница, 9 Ноября 2018 года
00:08:18 МСК

В Москве почтили память погибших сотрудников ОВД: фоторепортаж

Общество

За историю своего существования московская милиция и полиция потеряли 379 человек

18
В Москве почтили память погибших сотрудников ОВД: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Минута молчания

Москва, 8 ноября 2018, 22:41 — REGNUM  В Москве в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел РФ на Петровке, 38 прошла акция «Свеча памяти», в ходе которой совершили литию по погибшим при исполнении служебных обязанностей, а также организовали памятное шествие и провели церемонию зажжённых лампад на платформе «Мы помним», сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

6
Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка
9
Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Свеча памяти» по погибшим при защите правопорядка
10
Лития по погибшим при защите правопорядка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лития по погибшим при защите правопорядка

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники столичной полиции, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских советов органов внутренних дел и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Как сообщил председатель Совета ветеранов органов внутренних дел по городу Москве генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов, к сегодняшней дате Совет ветеранов совместно с музеями издали «Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Москвы, погибших при выполнении служебных обязанностей».

«За историю своего существования московская милиция и полиция потеряла 379 человек. Сегодня мы отдаём дань памяти, вспоминаем наших погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников на территории города Москвы, в других субъектах Российской Федерации. Вспоминаем прежде всего для того, чтоб таких потерь больше не было», — заявил начальник Главного управления МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

13
Памятное шествие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Памятное шествие
18
Зажжение свечей в память по погибшим при защите правопорядка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Зажжение свечей в память по погибшим при защите правопорядка

День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, столичные полицейские, руководители территориальных подразделений, а также личный состав и ветераны органов внутренних дел России начали с панихиды в храме Знамения иконы Божьей Матери за Петровскими воротам. После этого участники мероприятия направились к бюсту Дзержинского, а также к Мемориалу памяти павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей, где провели церемонию возложения цветов.

Как сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ почтила минутой молчания память погибших сотрудников органов внутренних дел. В 2018 году погибло 37 сотрудников и более 1300 были ранены.

Читайте подробнее: Госдума почтила память погибших сотрудников органов внутренних дел

Смотрите галерею к статье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фоторепортажи ИА REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить