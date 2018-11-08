Пугачева из-за болезни не примет участия в юбилейном концерте Агутина

Москва, , 19:40 — REGNUM Российская певица Алла Пугачева заявила, что к сожалению не сможет выступить на юбилейном концерте певца Леонида Агутина, так как плохо себя чувствует. Соответствующее сообщение она опубликовала сегодня, 8 ноября, на своей странице в социальной сети Instagram.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось», — написала Пугачева.

В ответ Агутин пожелал Пугачевой здоровья.

«Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!» — написал Агутин.

Ранее сообщалось, что в юбилейном концерте Агутина также примут участие Сергей Шнуров, рэпер Баста и другие российские исполнители.

Агутин является заслуженным артистом России, лауреатом множества премий и победителем различных музыкальных конкурсов.