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В Таиланде арестован педофил с ВИЧ, изнасиловавший 70 подростков

Общество

Педофил находил жертв в интернете

В Таиланде арестован педофил с ВИЧ, изнасиловавший 70 подростков
AlexVan
Камера

Бангкок, 8 ноября 2018, 19:52 — REGNUM  Полиция Таиланда сообщила о задержании ВИЧ-инфицированного педофила, обвиняемого в изнасиловании десятков подростков, 8 ноября передает агентство Associated Press.

По информации следователей, 43-летний сержант Майк Джакрит Хоминг изнасиловал не менее 70 несовершеннолетних возрастом от 13 до 18 лет.

Педофил находил жертв в интернете, на сайтах знакомств, много лет. В настоящий момент полицейские ищут других возможных жертв сержанта-педофила.

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