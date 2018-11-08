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В работе сервиса Instagram произошёл сбой

Общество

Проблемы с доступом к сервису испытывают и пользователи из России

В работе сервиса Instagram произошёл сбой
StockSnap
Instagram

Менло-Парк, США, 8 ноября 2018, 19:15 — REGNUM  Интернет-пользователи в целом ряде стран сообщают о сбоях в работе сервиса Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Как сообщается, сбои в работы Instagram наблюдаются приблизительно с 18:00 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Греции и других странах. Неполадки наблюдаются и у пользователей в ряде городов России.

Более половины жалоб связано с работой приложения и загрузкой новостей, 20% сообщивших о проблеме не могут авторизоваться в своём аккаунте, ещё у 18% сайт не открывается вовсе.

В администрации сервиса пока не прокомментировали данную информацию.

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