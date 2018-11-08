В Петербурге предлагают не финансировать сбор опасных отходов из бюджета

Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM В Петербурге предлагают прекратить финансировать из бюджета систему сбора опасных отходов. С такой поправкой выступила депутат Заксобрания от «Справедливой России» Надежда Тихонова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тихонова предлагает убрать из проекта петербургского бюджета на 2019 год строчку «Расходы на обеспечение функционирования системы сбора опасных отходов». На эти цели в документе предусмотрены 44 млн рублей.

Однако, напоминает депутат, с 1 января 2019 года эти функции должен выполнять региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он, в свою очередь, заключает договоры с управляющими компаниями, которые станут собирать деньги на эти цели с граждан.

Действительно, строчка об оплате вывоза ТБО появится в квитанциях уже в январе. Освободившиеся средства депутат считает необходимым направить на выплаты земельного капитала многодетным семьям.

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Напомним, региональный оператор Петербурга по переработке твердых бытовых отходов ГУП «МПБО-2» должен заключить около 4,5 тыс. договоров с УК и ТСЖ многоквартирных домов до конца года, а также около 2 тыс. договоров с бюджетными учреждениями.

На данный момент предполагается, что тариф для физических лиц будет рассчитан, исходя из количества зарегистрированных жителей в квартире. Он составит 140 рублей на человека. Планируется, что ежегодно тариф будет расти на 7%.

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