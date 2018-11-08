Итальянские юристы проведут забастовку против поправок о сроках давности

Рим, , 18:46 — REGNUM Итальянские юристы проведут четырёхдневную забастовку в знак протеста против решения правительства об отмене сроков исковой давности преступлений, сообщает Rainews в четверг, 8 ноября.

Представители профильного объединения сообщили журналистам, что намерены таким образом выразить свой протест против «авторитарной антиреформы уголовного права». Забастовка продлится с 20 по 23 ноября.

Как сообщалось ранее, правящие партии Италии договорились о вступлении новой нормы в действие в 2020 году одновременно с новой версией уголовного кодекса. Декрет предполагает, что отсчет сроков исковой давности преступлений будет приостанавливаться после вынесения приговора судом первой инстанции.

Цель поправки, внесенной правящим «Движением 5 звезд» — предотвратить уход от наказания прежде всего политиками, утверждают в партии. Премьер-министр Джузеппе Конте отмечал, что действующие нормы становятся причиной многочисленных злоупотреблений.

Лидер второй правящей партии Маттео Сальвини подтвердил готовность своей партии поддержать проект, однако отметил, что новые правила не должны привести к тому, что рассмотрение дел станет бесконечным. Итальянская оппозиция выступает против данной поправки, считая ее противоречащей Конституции.

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