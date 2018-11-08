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Названы медицинские объекты, которые построят в Калининградской области

Общество

До 2021 года запланировано ввести в эксплуатацию сразу несколько ключевых медицинских объектов

Названы медицинские объекты, которые построят в Калининградской области
DarkoStojanovic
Врач

Калининград, 8 ноября 2018, 18:41 — REGNUM  

В трёхлетнем бюджете Калининградской области до 2021 года запланировано финансирование, которое позволит открыть в регионе сразу несколько ключевых объектов медицинской инфраструктуры. Об этом сегодня, 8 ноября, представляя бюджет в областной Думе рассказал глава региона Антон Алиханов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в первую очередь речь идёт о строительстве онкоцентра в посёлке Родники и детской областной больницы. 4,2 млрд рублей потратят на Областной онкологический центр, 1,6 млрд — на больницу. Всего на развитие здравоохранения только в 2019 году запланировано потратить 8,5 млрд рублей.

Запланирован ремонт и строительство поликлиник в новых микрорайонах, закупка оборудования.

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Медицина
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