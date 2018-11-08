Четверг, 8 Ноября 2018 года
19:40:11 МСК

Член банды «Цапков» подаст иск о клевете за его фотографии из тюрьмы

Общество

Вячеслав Цеповяз и его адвокат утверждают, что фотографии были сделаны не в тюрьме

Краснодар, 8 ноября 2018, 18:22 — REGNUM  Адвокат осужденного члена банды «Цапков» Вячеслава Цеповяза Эдуард Муртазов заявил, что его клиент намерен подать иск о клевете. Об этом Муртазов заявил журналистам сегодня, 8 ноября.

Напомним, скандал вокруг условий содержания Цеповяза в колонии в Амурской разгорелся после того, как в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз в колонии питается шашлыком, крабами и красной икрой. После этого Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Следственный комитет начали серию проверок по данным фотографиям.

Однако адвокат Цеповяза Муртазов утверждает, что по данным фотографиям уже проводилась проверка в начале 2018 года.

«Где-то в начале этого года приходили к Вячеславу, показывали фотографии — он сам был удивлен. По его словам, человек на него похож, но он не знает, где у них в колонии такие комнаты», — рассказал Муртазов.

По его словам, проверяющие обследовали всю колонию, но так и не нашли подтверждений тому, что фотографии сделаны в этой тюрьме. Комната отдыха в данной колонии совершенно не похожа на помещения, в которых сделаны эти фотографии. А мангала в колонии вообще быть не может, утверждает Муртазов.

Адвокат также подчеркнул, что проверку уже проводили и сотрудники ФСИН и сотрудники прокуратуры.

Теперь Цеповяз намерен подать в суд иск о клевете в связи с распространением информации о нарушениях им режим отбывания наказания.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в местах лишения свободы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить