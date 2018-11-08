Четверг, 8 Ноября 2018 года
19:37:31 МСК

Власти Симферополя не дали денег на клинику для бродячих животных

Общество

Завершение второй очереди строительства нового спецприёмника откладывается

Власти Симферополя не дали денег на клинику для бродячих животных
Цитата из м/ф «Леди и бродяга». Реж. Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки, Уилфред Джексон. 1955. США
Бездомный пёс

Симферополь, 8 ноября 2018, 18:00 — REGNUM  В бюджете Симферополя не было предусмотрено финансирование второго этапа строительства приюта для бездомных животных. Об этом 8 ноября на заседании комиссии Общественной палаты Крыма заявила руководитель департамента капитального строительства администрации Симферополя Алла Кудряшова.

«При формировании бюджета эти расходы не были учтены, бюджет не располагает свободными средствами. У администрации города нет ресурсов на этот проект. Приют будет введён в эксплуатацию в рамках первой очереди с вольерами, с благоустройством территории, пищеблоком и коммуникациями, но без административного корпуса с клиникой», — отметила Кудряшова.

По её словам, из муниципального бюджета на первый этап строительства спецприюта было выделено более 50 миллионов рублей. На строительство второй очереди необходимо примерно столько же.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик не успевает сдать вовремя первую очередь спецприюта для бродячих животных из-за проблем с проектной документацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Строительство приюта для бездомных животных в Симферополе затягивается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема бездомных животных и попытки ее решения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить