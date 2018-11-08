Власти Симферополя не дали денег на клинику для бродячих животных

Симферополь, , 18:00 — REGNUM В бюджете Симферополя не было предусмотрено финансирование второго этапа строительства приюта для бездомных животных. Об этом 8 ноября на заседании комиссии Общественной палаты Крыма заявила руководитель департамента капитального строительства администрации Симферополя Алла Кудряшова.

«При формировании бюджета эти расходы не были учтены, бюджет не располагает свободными средствами. У администрации города нет ресурсов на этот проект. Приют будет введён в эксплуатацию в рамках первой очереди с вольерами, с благоустройством территории, пищеблоком и коммуникациями, но без административного корпуса с клиникой», — отметила Кудряшова.

По её словам, из муниципального бюджета на первый этап строительства спецприюта было выделено более 50 миллионов рублей. На строительство второй очереди необходимо примерно столько же.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик не успевает сдать вовремя первую очередь спецприюта для бродячих животных из-за проблем с проектной документацией.

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