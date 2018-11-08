Дело о новгородских камерах «Ростелекома» вернули в суд: амнистия отменена

Великий Новгород, , 17:57 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего директора государственного областного автономного учреждения «Агентство развития Новгородской области» Сергея Слупицкого, который обвинялся в превышении должностных полномочий по делу о комплексе системы фотовидеофиксации, вернётся в суд. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, сегодня, 8 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокурора области, отменила постановление Новгородского районного суда от 14 августа, которым уголовное дело в отношении экс-чиновника было прекращено в связи с применением акта об амнистии.

Суд первой инстанции мотивировал своё решение тем, что преступление было совершено Слупицким в феврале 2015 года, то есть до вступления в силу акта об амнистии, принятого Государственной думой РФ в апреле 2015 года. Но прокуратура указала, что суд не учёл того, что преступление, совершенное Слупицким, не окончилось оформлением договора с ОАО «Ростелеком» в феврале 2015 года, а продолжилось подписанием незаконных соглашений к указанному договору в июне и декабре 2015 года, а также подписанием в декабре 2015 года актов сдачи-приёмки выполненных работ.

Напомним, экс-руководитель «Агентства развития Новгородской области» обвинён в том, что, не имея полномочий, подписал договор с ОАО «Ростелеком» на создание комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму 733,4 млн рублей, работы по которому были выполнены на 667 млн рублей, но не оплачены из-за отсутствия денег в региональном бюджете.

Уголовное дело в отношении Слупицкого направлено на новое судебное разбирательство в Новгородский районный суд, где будет рассмотрено иным составом суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин отмечал, что контракт, заключённый между «Ростелекомом» и «Агентством развития Новгородской области» на сумму 733,4 млн рублей, обошёлся Новгородской области как минимум вдвое дороже, чем на похожие системы в других регионах России. Бюджет региона не смог рассчитаться по договору уже в 2016 году, «Ростелеком» пытался вернуть долги в судах, но затем отказался от исковых требований к Новгородской области.

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