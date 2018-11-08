Посольство проверяет наличие граждан России среди пострадавших в Калифорнии

Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Российские дипломаты запросили у госдепартамента США информацию о том, есть ли среди пострадавших при стрельбе в Калифорнии российские граждане. Об этом сообщается в микроблоге посольства России в Вашингтоне в Twitter.

«Посольство выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса граждане России. В госдеп направлен соответствующий запрос», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября в баре Borderline в калифорнийском городе Таузанд-Оакс неизвестный открыл огонь по посетителям. В результате стрельбы погибли 13 человек, ещё около десяти человек получили ранения.

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