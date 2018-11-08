Строительство приюта для бездомных животных в Симферополе затягивается

Симферополь, , 17:51 — REGNUM Подрядчик не успеет сдать вовремя новый спецприют для бродячих животных в Симферополе. Об этом 8 ноября на заседании комиссии Общественной палаты Крыма сообщила начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Алла Кудряшова.

«По факту выполнения работ отставание от календарного графика составляет около месяца», — отметила чиновница.

По её словам, на данный момент на объекте уже построены фундаменты для вольеров и здание пищеблока, строители приступили к устройству сетей канализации и электрических сетей.

«Отставание связанно с тем, что часть времени была затрачена на доработку документации», — отметил представитель подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, новый спецприют для бродячих животных строится в Симферополе на улице Крымской Правды. Первый этап строительства должен был завершиться 20 декабря, второй этап, подразумевающий строительство ветеринарной клиники, запланирован на следующий год.

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