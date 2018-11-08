«Школа общественных экологических инспекторов» — проект ОНФ и Минприроды

Москва, , 17:51 — REGNUM Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в рамках проекта ОНФ «Школа общественных экологических инспекторов» провели обучение более 2000 добровольцев из всех 85 субъектов России.

Вручение сертификатов о прохождении обучения в проекте «Школа общественных экологических инспекторов» прошло в здании Исполкома ОНФ. В мероприятии приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, модератор тематической площадки «Экология» Владимир Гутенев и временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Амирхан Амирханов.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева подчеркнула, что общественные экологические инспекторы усилят команду Народного фронта и помогут жестче контролировать экологическую ситуацию на местах.

«Наши ряды усиливаются. Общественным контролерам ставили палки в колеса, им жгли дома, с ними пытались расправиться, от них хотели отмахнуться. Сейчас у них появился законный статус и четкие права. Общественные экологические инспекторы — это наша команда и наши союзники на местах», — подчеркнула она.

Ольга Тимофеева поблагодарила выпускников за желание бескорыстно работать и помогать защищать свои территории: «Спасибо вам, что не проходите мимо незаконных свалок, вырубок, загрязненных водоемов, боритесь за экологию своих городов и сел. В стране еще много нерешенных экологических проблем и невыполненных поручений президента. Нам нужно вместе добиваться их выполнения. Сегодня на контроле Народного фронта «майский суперуказ», в том числе нацпроект «Экология». Будем вместе отслеживать, как реально на местах, а не на бумаге в отчетах чиновников, решаются проблемы».

«Школа общественных экологических инспекторов» стала новым совместным проектом ОНФ и Минприроды РФ. После получения сертификата об окончании школы ее выпускникам предстоит сдать экзамен в территориальных отделениях Росприроднадзора и получить заветное удостоверение.

«Учащиеся нашей школы не просто прослушали лекции в формате вебинаров. Они принимали участие в самых настоящих практических семинарах — экологических рейдах. В Дагестане, Калининграде, Москве и Московской области в ходе рейдов были выявлены множество незаконных свалок, застройка береговых линий, факты вырубки лесов. Надеюсь, что после сдачи экзамена и получения необходимого статуса, выпускники смогут еще активнее бороться с экологическими нарушениями. Удостоверение общественного контролера — это не просто «корочка». Она требует реакции от властей, дает возможность вмешиваться в ситуацию», — отметила Ольга Тимофеева.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин отметил, что порядок организации деятельности общественных инспекторов утвержден приказом Минприроды России и полностью соответствует требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды». Общественным инспектором по охране окружающей среды может стать каждый россиянин достигший 18-летнего возраста и прошедший аттестацию. Дмитрий Кобылкин особо поблагодарил ОНФ за «Школу общественных экологических инспекторов».

«Это не первый наш совместный проект. В действии и консолидации сведений находятся интернет-ресурс «Интерактивная карта свалок» и онлайн площадка «Наша природа». Уверен, на всех направлениях природоохранных мероприятий сегодняшние выпускники Школы ОНФ станут нашими настоящими помощниками. Росприроднадзор уже планирует привлекать общественных инспекторов к рейдам и патрулированию с использованием всех мер фиксации нарушений, включая квадрокоптеры. Особо отмечу, что благодаря нашей совместной с ОНФ работе в течение последних лет мы фиксируем рост экологической ответственности населения. А в этом и заключается наша основная задача», — подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

«Активные граждане смогут помогать контрольно-надзорным органам, в регулярном режиме получать оперативную информацию о том, как в действительности обстоят дела на местах, отслеживать реализацию указа и поручений президента и достижение целевых показателей. Общественные инспекторы вместе с активистами ОНФ — это внушительная армия общественных экологических контролёров, от которой будет просто невозможно скрыть проблемные точки на местах», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология», депутат Госдумы Владимир Гутенев.

Кроме того, эксперты Общероссийского народного фронта из региональных отделений предложили расширить срок действия полномочий общественных экологических инспекторов (с 1 до 3 лет), дать им возможность опрашивать граждан на месте происшествия, а также создать на федеральном уровне специальную комиссию по этике, которая могла бы вести контроль за деятельностью инспекторов и, в крайнем случае, лишать недобросовестных общественных контролёров их статуса. Эти предложения были поддержаны со стороны самих будущих экологических инспекторов и министра природных ресурсов и экологии России.

Отметим, общественные экологические инспекторы призваны помогать в выявлении правонарушений в природоохранной сфере. По закону они могут фиксировать нарушения, официально обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с запросом о предоставлении всей необходимой информации о принимаемых мерах в области охраны окружающей среды.

Напомним, что именно благодаря Народному фронту общественные инспекторы по охране окружающей среды получили свой законный статус и права. При принятии закона о «зеленых щитах» в 2016 году одновременно был принят блок поправок об общественных экологических инспекторах. В законе четко прописаны их права, предусмотрены порядок их взаимодействия с различными органами власти и выдача им соответствующих удостоверений.