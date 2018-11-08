В Ингушетии прошла акция памяти погибших сотрудников МВД

Назрань, Ингушетия, , 17:43 — REGNUM В Назрани в четверг, 8 ноября, в День памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов внутренних дел, прошла акция «Всегда в строю»: портреты павших правоохранителей несли жители республики, их сослуживцы, вдовы, матери и дети.

В памятных мероприятиях, прошедших на Мемориале памяти и славы, принял участие и Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Обращаясь к участникам шествия, он отметил, что память о 413 сотрудниках, отдавших свои жизни ради спокойствия и благополучия народа Ингушетии, не будет забыта.

«Каждый из них хотел жить. С каждым ушел целый мир несбывшихся надежд, нереализованных планов. Трудно подобрать слова, которые в полной мере передали бы те переживания, которые испытываешь в связи с этими утратами. Но все они были готовы безоговорочно выполнить приказ, готовы к любым сложностям, к любому риску. Они не дрогнули в минуту опасности, доказали верность присяге и служебному долгу. Они были тверды в своем стремлении обеспечить нас светлым будущим. И они добились наступления мирных дней! Низкий поклон родителям, воспитавшим таких достойных сынов. Погибших нам не вернуть, но их подвиг навсегда останется с нами, их имена вечно будут жить в наших сердцах», — сказал он.

Напомним, что 22 июня 2014 года в Назрани открылась аллея с именными деревьями в память о погибших сотрудниках МВД по РИ. Сегодня на аллее появились три новых дерева в память об ушедших в 2017 году в результате трагических событий на посту ДПС в с.п. Яндаре лейтенантам Исраилу Богатыреву, Акраману Мержоеву и Зелимхану Картоеву.

По окончании официальных мероприятий Ю. Евкуров посетил семью Мустафы Котиева, сотрудника полиции и личной охраны Главы Ингушетии, который находился в одной машине с руководителем региона в день покушения на него в 2009 году. Также Глава республики навестил Ибрагима, Жамалейла и Адама Курсаевых — все трое служили в правоохранительных органах и погибли в 2008 году.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД России отмечается 8 ноября в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ от 26 октября 2011 года № 1101. Ежегодно в этот день в территориальных подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия. Сотрудники полиции вспоминают павших товарищей и склоняют головы перед их памятью.

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