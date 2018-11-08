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В Германии судят охранников, избивавших беженцев центра в Бурбахе

Общество

Перед судом предстали 30 сотрудников центра содержания мигрантов

Берлин, 8 ноября 2018, 17:27 — REGNUM  Перед судом в Германии предстали 30 сотрудников и охранников центра содержания мигрантов в Бурбахе, обвиняемых в жестоком обращении со своими подопечными в 2014 году, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Сотрудников центра в Западной Германии обвиняют в многочисленных эпизодах незаконного лишения свободы, нанесения телесных повреждений, психологического унижения и краж личных вещей мигрантов.

Преступления, в которых обвиняются сотрудники центра в Бурбахе, оказались записаны на видео и стали достоянием общественности после показа по немецкому телевидению.

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