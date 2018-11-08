В Германии судят охранников, избивавших беженцев центра в Бурбахе

Берлин, , 17:27 — REGNUM Перед судом в Германии предстали 30 сотрудников и охранников центра содержания мигрантов в Бурбахе, обвиняемых в жестоком обращении со своими подопечными в 2014 году, 8 ноября передает агентство Associated Press.

Сотрудников центра в Западной Германии обвиняют в многочисленных эпизодах незаконного лишения свободы, нанесения телесных повреждений, психологического унижения и краж личных вещей мигрантов.

Преступления, в которых обвиняются сотрудники центра в Бурбахе, оказались записаны на видео и стали достоянием общественности после показа по немецкому телевидению.

Читайте также: Каждый третий коренной житель Германии оказался ксенофобом — исследование