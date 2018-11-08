В Свердловской области не хватает средств на ремонт плотин

Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM Денег, заложенных в проекте свердловского бюджета на 2019 год, категорически не хватает на ремонт гидротехнических сооружений. При разрушении плотин пройдут сильные наводнения, заявил глава комитета свердловского Заксобрания по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Свердловская область — обводненная область», — сказал Терешков. «Например, в деревне Кисилевка (Нижнесергинский район) есть огромный водоем природного происхождения. На нем стоит плотина, во времена оны совершенная. Если она разрушится, и это просчитали гидрогеологи, то пять населённых пунктов по ходу этой реки будет смыто одномоментно! Это лишь один из примеров», — заверил депутат.

Речь идет о реке Аять, рядом с которой находятся сёла Шайдуриха, Аятское, Корелы, деревня Пьянково и Киселевка.

Денег, которые хотят выделить из бюджета в 2019 году — 16 млн рублей — «крайне мало», заявил Терешков. «В Сылве, в Шалинском районе ремонтировали гидротехническое сооружение — за полтора года потратили 100 с лишним миллионов. Это одно гидротехническое сооружение! А мы говорим о 16 миллионах. Это, извините, на поддержание штанов», — недоволен глава комитета.

Напомним, в 2018 году на ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) в области выделялось 250 млн рублей. Из них 151 млн был направлен из федерального бюджета, 74 — из областного, а 24 — из муниципального.