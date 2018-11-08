Бренд Diesel обвинили в ущемлении сексуальных меньшинств

Рим, , 17:09 — REGNUM Итальянский бренд Diesel посвятил коллекцию одежды людям, подвергающимся травле в интернете. Однако после поступления в продажу курток с надписью «гомосексуалист» (отредактировано, — прим. ред. ИА REGNUM ) юзеры обвинили компанию в ущемлении сексуальных меньшинств.

Причиной негативной реакции стала куртка за 483 евро, которую в рекламном ролике носил актёр Томми Дорфман. Многие пользователи Twitter сочли куртку гомофобной — по их мнению, модный бренд пытается извлечь коммерческую выгоду из проблемы ущемления сексуальных меньшинств.

«Серьёзно? Ну, мне не нужно тратить 350 фунтов стерлингов, чтобы увеличить шанс быть избитым, спасибо, Diesel. Люди переживают такое каждый день бесплатно», — пишет Мэтт Б.

«Сейчас оскорбительные слова называются модой? Гомофобия не должна допускаться», — считает Дэнни.

Напомним, Diesel в начале осени выпустил рекламный ролик, посвящённый новой коллекции одежды. Герои видео появляются на экране в одежде с оскорбительными надписями. В ролике поясняется, что это реальные комментарии, которые герои рекламы — Ники Минаж, Белла Торн, Йованна Вентура и другие — получали в социальных сетях. Таким образом бренд хотел показать, что если относиться к обидным словам проще, они перестанут так сильно ранить. Тогда видео собрало в основном положительные комментарии.

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