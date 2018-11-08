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Проще поставить «глушилки»: о запрете мобильной связи в колониях

Общество

Федеральная служба исполнения наказаний планирует законодательно запретить распространение мобильной связи на территории колоний

Проще поставить «глушилки»: о запрете мобильной связи в колониях
ErikaWittlieb
Тюрьма

Санкт-Петербург, 8 ноября 2018, 16:48 — REGNUM  Законодательный запрет на распространение мобильной связи в колониях подразумевает установку «глушилок», и сотрудники колоний тоже лишатся возможности совершать звонки, что будет оговорено в их рабочих контрактах, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 8 ноября, генеральный директор агентства Telecomdaily Денис Кусков, комментируя информацию о возможном введении ограничений на использование мобильной связи в колониях.

Как сообщалось ранее, заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев рассказал «Интерфаксу», что ведомство планирует подготовить поправки в законы и запретить предоставление услуг мобильной связи операторами на территории исправительных учреждений.

За первые шесть месяцев 2018 года в колониях было изъято 10 тысяч телефонов, предназначавшихся для заключенных, у которых по закону нет права на их использование. Сообщения о возможном запрете мобильной связи в колониях появились после публикации в СМИ фотографий, повествующих о тюремном быте членов «кущевской банды».

«На территории колоний и сейчас пытаются глушить связь, правда, с переменным успехом. Заключенным запрещено иметь мобильные телефоны, но мы все понимаем, каким именно коррупционным путем они у заключенных появляются.

Если будет принято решение о законодательном запрете, это предполагает установку «глушилок», которые технически исключат возможность совершения звонков. От операторов тут ничего не зависит, и от них ничего не потребуется. Их вышки продолжат работать так же, как работали.

Да, определённые проблемы возникнут у тех, кто работает в колониях. Но я бы не сказал, что проще добиться соблюдения действующих правил. Если бы это было возможно, они бы соблюдались. Раз они не соблюдаются, значит, они будут изменены, и в трудовых договорах будет записано, что во время дежурства на определённой территории телефоны не должны использоваться», — отметил Кусков.

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