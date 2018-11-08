В лечебные озёра Крыма сливают канализацию

Саки, Крым, , 16:46 — REGNUM В Сакском районе Крыма нашли места незаконного слива канализационных стоков в озёра Ковш и Чокрак, которые является комплексом ценных лечебных грязей. Об этом 8 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.

«Это экологическое нарушение с последствиями и для города, и для крымской природы в целом. Некомфортно даже находится рядом из-за распространяющегося от данных сливов запаха. Мы призываем региональные и местные власти в ближайшее время принять меры по прекращению незаконного слива канализации и разработать меры по устранению нанесённого экологического ущерба», — отметил член штаба ОНФ Станислав Забаштанов.

По его словам, нарушения зафиксированы в Минэкологии и взяты на контроль специалистов министерства ЖКХ, а также местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские учёные заявили о проблеме сброса канализации в Чёрное море, который, по словам, специалистов, никто не контролирует.

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