Увозили с гоготом на тележке: за что задержали стариков из Мытищ?

Красногорск, , 09:41 — REGNUM В социальных сетях набирает обороты скандал с задержанием пожилой пары на вокзале в подмосковных Мытищах. Согласно кадрам видео, пенсионеры почтенного возраста были в грубой форме остановлены сотрудниками полиции за несанкционированную торговлю возле здания вокзала. Пожилые супруги выразили своё несогласие с действиями правоохранителей также в довольно агрессивной форме: замахивались палкой, оскорбляя полицейских. В итоге стариков задержали и отправили в отделение. Момент задержания мужчины, записанный на видео, вызвал негодование пользователей в социальных сетях: его повалили на тележку и в таком виде увезли с места происшествия. Также полицейские разбросали по земле вещи пожилой пары.

В администрации Мытищ и отделении ОВД города пока не прокомментировали действий силовиков. Однако, как корреспонденту ИА REGNUM заявил автор видеоролика адвокат Дмитрий Джулай, сначала супругов отвезли в ближайшее отделение полиции, откуда пожилого мужчину доставили в Хотьковскую психиатрическую больницу № 5. Старика из больницы забрал сын.

«Независимо от поведения дедушки, независимо от того, просил он милостыню, торговал чем-то или нецензурно выражался, независимо от того, психически он больной или нет, это не даёт права сотрудникам полиции валять его по земле под смешки и неуместные комментарии и с гоготом возить на тележке по привокзальной площади, унижая его честь и достоинство как человека», — отметил Джулай.

Он также сообщил, что была нарушена процедура задержания, так как сотрудники полиции не представились, не предъявили служебное удостоверение и не озвучили причину обращения и задержания. Так, в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ, задержание и отправка гражданина в отдел полиции осуществляется только в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения. Однако протокол на месте составлен не был.

«Считаю, что поведение сотрудников полиции некорректное и непрофессиональное, крайне неприглядное в моральном плане и подрывает авторитет органов внутренних дел у граждан», — подчеркнул Джулай.

Отметим, мнения людей, судя по комментариям на Facebook, разделились: одни считают действия сотрудников полиции непозволительными, другие указывают на то, что пожилой мужчина уже не раз был инициатором подобных скандалов. Но, по словам Джулая, действия полицейских и пенсионера необходимо рассматривать обособленно друг от друга.

Добавим, на личной странице Facebook советник губернатора в Совете при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что администрация города Мытищи, органы социальной защиты, общественная палата Мытищ продолжают заниматься расследованием данной истории.

«Оба [пожилых человека] пользуются всеми льготами, положенными пенсионерам в Подмосковье (бесплатный проезд на общественном транспорте, льготная оплата коммунальных услуг и т. д.). Супруги проживают в приватизированной квартире. По их словам, сын проживает в Москве. Одновременно СК начал проверку правомерности действия сотрудников отдела полиции на транспорте», — сообщила она.

Как корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка, в случае обнаружения незаконной предпринимательской деятельности, то есть торговли без образования ИП или определенных документов и разрешений, сотрудники полиции имеют право сделать предупреждение и пресечь данную деятельность на месте. В крайнем случае — доставить нарушителя в отделение, составить протокол, назначить дату рассмотрения дела об административном правонарушении и там выписать штраф от 500 до 2000 рублей. Однако насколько правомерно было задерживать уличных торговцев, тем более пожилых людей, — вопрос сложный.

«В принципе, если личность установлена, можно просто на месте составить протокол, никого не задерживая. Если человек отказывается подписать такой протокол, приглашаются двое понятых и делается необходимая отметка, чтобы всё было официально. А уже явится этот человек в отделение или нет, не важно — решение о штрафе будет принято», — отметил он.

По мнению юриста, сотрудники полиции должны были сделать скидку на возраст, ограничиться предупреждением и отпустить стариков. Даже в том случае, если они постоянно там торгуют и им уже не раз делали замечания, нужно было действовать более мягко и спокойно. Можно сказать, что с точки зрения закона правоохранители были правы, но с точки зрения морали такие способы не очень приемлемы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу «Левада-центра», большинство жителей России (62%) уверены, что о людях старшего поколения главным образом должно заботиться государство. По мнению 28% респондентов, ответственность за пожилых лежит на родственниках. Ещё 6% опрошенных возлагают эту обязанность на общественные и благотворительные организации.

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