Врио главы Петербурга просят не сносить СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглова попросили не допустить сноса спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» под видом его реконструкции. Соответствующее обращение чиновнику направил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский («Яблоко»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне Градостроительный совет Петербурга рассмотрел эскизный проект реконструкции СКК у Парка Победы. В ней заинтересован хоккейный клуб СКА, который и заказал проект. Однако, как выяснили члены Градсовета, под видом реконструкции предлагается снос здания СКК под новое строительство. Будущее здание фактически поглотит СКК своими объемами, так что от советской постройки ничего не останется.

Борису Вишневскому этот факт показался возмутительным. «Члены Градостроительного совета, как мне известно, достаточно критически отнеслись к этой концепции. Разделяю их мнение и полагаю, что снос здания, во многом формирующего сложившийся за почти 40 лет облик прилегающей территории, и здания, где «Зенит» в 1984 году впервые в своей истории стал чемпионом СССР (я был на матче и прекрасно помню, какой праздник тогда был в нашем городе), абсолютно недопустим», — пишет парламентарий.

СКК «Петербургский» был спроектирован ленинградскими архитекторами и введен в эксплуатацию в 1980 году. Он является образчиком социалистического реализма, который некоторые специалисты называют «безупречным». Архитектурный проект СКК получил мировое признание.

«Вместо него должно появиться нечто, очень напоминающее коробочку от вьетнамского бальзама «Золотая звезда», — замечает Вишневский.

Кроме того, депутат указывает, что одновременно с «реконструкцией» СКК рядом планируется возвести коммерческое жилье. «Для чего предлагается исключить из зеленых насаждений общего пользования около семи гектаров», — добавляет Вишневский, возмущенный этим фактом.

Представители заказчика — ХК «СКА» — не пришли на Градсовет 7 ноября, но главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев вместо них заметил, что реконструкция подобного рода необходима, так как в существующих объемах советской постройки невозможно поместить 21,5 тыс. зрителей, что якобы необходимо для проведения в Петербурге чемпионата мира по хоккею 2023 года. Документы, подтверждающие изменение регламентов КХЛ и НХЛ по вместимости, представлены не были.

«Если есть необходимость подготовить СКК к проведению матчей чемпионата мира, то для этого достаточно реконструировать трибуны СКК», — убежден Борис Вишневский.

Напомним, ХК СКА собирается вложить в новую ледовую арену 20 млрд рублей из собственных средств, взамен город дает ему возможность строить неподалеку коммерческое жилье. Работы по реконструкции СКК должны быть завершены к 2023 году.

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