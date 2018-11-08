На Среднем Урале отреагируют на угрозу «пожарного коллапса»

Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM Глава комитета по бюджету, финансам и налогам в свердловском Заксобрании Владимир Терешков не уверен в том, что лесная отрасль сильно недофинансирована. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM после выступления директора департамента лесного хозяйства Олега Сандакова.

«Не знаю, почему он (Сандаков — ИА REGNUM ) так говорит», — заявил депутат. По словам Терешкова, в бюджете 2019 года на лесное хозяйство увеличение составляет 11−12% с прогноза 2018 года. «Это хороший рост», — заметил Терешков.

Впрочем, глава комитета уточнил, что в отрасли могут «возникать проблемы» взаимодействия с федеральными структурами. Та же уральская авиабаза, которая занимается тушением пожаров по всей Свердловской области — является «как бы региональной, но она — федерального подчинения, отметил Терешков. Базе могут предъявлять повышенные требования к парашютным системам и средствам пожаротушения. «Это затратная вещь», — сказал депутат.

Терешков напомнил, что в 2017 году в ходе согласительных процедур на лесное хозяйство дополнительно выделяли 20−30 млн рублей. «В этом году будем возвращаться к этой же самой теме», — пообещал глава комитета.

Напомним, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков ранее заявил о том, что отрасль находится в критическом состоянии из-за недофинансирования. Он указал, что в области могут не справится с тушением пожаров, если повторится ситуация 2010 года, когда было зафиксировано порядка 2000 случаев возгорания. Из-за недостатка денег есть проблемы и с зарплатами, и с техникой, а градус патрулирования лесной ситуации может упасть с 70% до 30%, отмечал директор.

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