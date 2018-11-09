Остальгия: как миллионы немцев хотят «назад, в ГДР» и что из этого выходит

Елена Хованская, , 11:00 — REGNUM

После падения берлинской стены прошло 29 лет. Вместе с тем в современном Берлине нередко можно услышать: «Ты из какой части Берлина? Из восточной или из западной?». Эти вопросы — симптом так называемой «остальгии» (нем. Ostalgie, Osten — восток) — ностальгии по временам и культуре Германской Демократической Республики, тоска по ушедшему социалистическому прошлому.

Есть и другие симптомы этого феномена культурной самоидентификации. Так в современной Германии очень популярны вещи и предметы, связанные с прошлой эпохой. В моде всё, что «сделано в ГДР» — сумки, марки, значки, комсомольские синие рубашки, солдатские ремни и прочие атрибуты повседневной жизни. Популярны фильмы, журналы, книги с изображением жизни в ГДР, кроме того, продолжает издаваться газета «Новая Германия», пропагандирующая коммунистическую идеологию.

Специализированные магазины ретропродуктов, вроде шоколада, горчицы, сгущённого молока и легендарных шпреевальдских огурчиков, имеют в ассортименте более 900 аутентичных наименований продуктов «из ГДР» и десятки тысяч клиентов по всей Германии. Интерьеры некоторых гостиниц, кафе и ресторанов оформлены в духе восьмидесятых.

О прошлом страны напоминают не только превращённые в музеи бывшие контрольно-пропускные пункты, тюрьмы, заводы и административные здания, но и школьные классы, медицинские кабинеты, личные пространства квартир и домов.

По мнению «остальгирующих», вместе с ГДР они утратили уверенность в завтрашнем дне, где для всех была работа, бесплатные места в детских садах, доступное медицинское обслуживание, натуральные продукты питания, качественные товары.

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