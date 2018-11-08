«Отравление мозгов» — от москвичей скрывают загрязнения воздуха?

Москва, , 16:33 — REGNUM «Отравлением мозгов» назвала проблему сокрытия данных об экологических проблемах Москвы автор статьи в газете «Правда» Мария Панова. Материал вышел 8 ноября. В нём говорится, что сразу несколько организаций — Гринпис, Мосэкомониторинг и Росгидромет — зафиксировали превышение концентрации опасных газов в воздухе Москвы, но Роспотребнадзор о ситуации умолчал.

«Проблема заключается не только в атмосферном отравлении десятков миллионов граждан России, но и в «отравлении мозгов». Главный токсичный газ — сознательное отключение людей от «кислорода» информации. Откуда происходят «газовые атаки»? Чем это чревато? Кто виноват? Что делать? В социальных сетях можно наблюдать волны настоящей паники, когда люди рассказывают друг другу, как они задыхаются, как боятся водить детей в детский сад, выходить на улицу и так далее, — пишет Панова.

Ситуация, о которой сообщает издание, случилась менее месяца назад. 18 октября Гринпис обвинил Роспотребнадзор в том, что тот не сообщил об опасном уровне загрязнения воздуха в столице.

Тогда в большинстве районов столицы средние концентрации диоксида азота и формальдегида за сутки превысили санитарную норму в 2 и 1,2 раза соответственно. Хуже всего пришлось жителям района Печатники, где содержание сероводорода превысило норму в 3,5 раза.