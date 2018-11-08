Рязанский университет не прошел аккредитацию по шести направлениям

Рязань, , 16:30 — REGNUM Рязанский государственный радиотехнический университет не прошел государственную аккредитацию по шести направлениями обучения. Как сообщили в пресс-службе университета, эксперты пришли к выводу, что содержание и качество подготовки на этих направлениях не соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

Среди не прошедших аккредитацию оказались три направления магистратуры («Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление»), одно направление бакалавриата («Социальная работа»), а также два — аспирантуры («Экономика» и «Философия, этика и религиоведение»). Согласно приказу, опубликованному на сайте Рособрнадзора 8 ноября, университету отказано в аккредитации четырех укрупненных групп направлений.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2018 года шесть образовательных программ Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина также не получили государственную аккредитацию. Выпускники сдавали итоговые экзамены в других вузах и даже в других регионах.

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