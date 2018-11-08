Российских зрителей в ряде кинотеатров не пустили на «Богемскую рапсодию»

Хабаровск, , 17:12 — REGNUM Администрация хабаровского кинотеатра не пустила 13-летнего подростка с родителями на сеанс фильма «Богемская рапсодия» о жизни лидера группы Queen Фредди Меркьюри. Как рассказала изданию «Сибирь.Реалии» мать школьника, сотрудники объяснили это требованием закона и некоторыми сценами из картины.

Подростка отказались пропустить из-за того, что в прокатном удостоверении фильма указана маркировка 18+. Его мать хотела написать расписку, что разрешает ребёнку смотреть эту картину. Но в администрации ответили, что законом это не предусмотрено, и посоветовали сходить на военный фильм «Несокрушимый», у которого маркер 12+. Женщина возразила, что там присутствуют сцены убийства и насилия, на что ей ответили, что в «Богемской рапсодии» на экране показано, как целуются мужчины.

Подобный случай произошел и в одном из московских кинотеатров. Жительницу столицы и её подругу не пустили на сеанс «Богемской рапсодии», так как девушки не взяли с собой паспорта, сообщает Medialeaks. При этом администратор кинотеатра утверждал, что «девочкам не стоит смотреть такое» и предлагал пойти на мультфильм или на «Крымский мост».

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