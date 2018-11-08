50-летняя жительница Великобритании родила четверых детей

Лондон, , 16:09 — REGNUM 50-летняя гражданка Великобритании Трейси Бриттен вошла в историю медицины своей страны: женщина стала самой возрастной роженицей, принесшей на свет сразу четверых детей, передает телеканал N-TV 8 ноября.

Сложные роды принимала бригада из 35 медиков клиники при колледже Лондонского университета, и опасения акушеров были не напрасны. У одного из детей внутри утробы началось кровотечение, и это угрожало жизни других. Бриттен было сделано кесарево сечение.

Девочка и три мальчика находятся в палате интенсивной терапии, их дыхание поддерживается аппаратурой. Однако серьезных причин для беспокойства об их здоровье нет.

Дети были зачаты через искусственное оплодотворение в одной из клиник Кипра. Операция обошлась ей в €8 тыс.

Трейси Бриттен не только многодетная мать, но и восьмикратная бабушка. На момент родов у нее уже было трое взрослых детей.