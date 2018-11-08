Подросток из США угнал автомобиль из-за игровой приставки

Колумбус, США, , 15:59 — REGNUM Одиннадцатилетний подросток из Огайо угнал у матери автомобиль за то, что она отобрала у него PlayStation. Школьник ездил по улицам города со скоростью более 110 километров в час, игнорируя светофоры, из-за чего спровоцировал погоню, сообщает NBC.

Полицейским пришлось преследовать юного угонщика несколько миль. В итоге он остановился сам, попав в небольшое ДТП. Как заявил подросток в больнице, он даже не обратил внимание на аварию. При этом Nypost отмечает, что в октябре прошлого года школьник уже устраивал такую же погоню с полицией по той же причине. Мать подростка пояснила, что он страдает от поведенческих и эмоциональных проблем.

В конце октября похожая история произошла и в Техасе, однако там 13-летний школьник угнал машину родителей для того, чтобы покатать свою девушку. План подростка провалился, так как мать поймала сына и устроила ему порку ремнем. Видео попало в Twitter и стало вирусным, набрав более 400 тыс. просмотров.

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