В США мужчина проник на ферму с крокодилами и решил искупаться

Таллахасси, США, , 15:41 — REGNUM В штате США Флорида мужчина решил ночью пробраться на ферму с крокодилами и поплавать в одном из водоемов. Ему чудом удалось выжить, при этом отделавшись лишь травмой ноги. Об этом 8 ноября сообщил портал Medialeaks.

https://twitter.com/RyanANJax/status/1059863754194739200

Сначала 23-летний Брэндон Кит Хэтфилд пострадал от 2,7-метрового крокодила, который укусил его за ногу. Спасаясь от него, мужчина перелез через забор и угодил на территорию, где его поджидали около ста аллигаторов. К счастью, ему удалось выжить и через четыре часа скитаний по ферме он смог покинуть её и попасть на участок местного жителя, а потом и в руки сотрудников полиции.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео из штата США Алабама, в котором мужчина без штанов провалился сквозь крышу местного кафе, устроил драку и поспешил покинуть заведение. Благодаря найденным штанам парня выяснилось, что его разыскивают за совершение нескольких краж со взломом.

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