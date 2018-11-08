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Минпромторг не видит риска роста цен на аттракционы из-за госрегистрации

Общество

«Мы не видим этого риска»

Минпромторг не видит риска роста цен на аттракционы из-за госрегистрации
Цитата из х/ф «Cтрана хороших деточек». Реж. Ольга Каптур. 2013. Россия
Колесо обозрения

Москва, 8 ноября 2018, 15:40 — REGNUM  В Минпромторге не ожидают роста цен в связи с госрегистрацией аттракционов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Стоимость не повлечет увеличения стоимости билета и, кроме того, мы даже посчитали, если на самый такой небольшой аттракцион, в среднем порядка там миллиона рублей в год сборов по коммерческой деятельности, то это будет там меньше полпроцента стоимость в виде регистрации. Поэтому мы не видим этого риска,» — сказал в ходе дискуссии в Госдуме замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

При этом в министерстве готовы обсуждать проблему, если нововведение повлечет рост стоимости билета на аттракцион.

Законопроект о размере пошлины за госрегистрацию аттракционов Госдума приняла в первом чтении. Размер пошлины будет зависеть от характера процедур государственной регистрации и степени риска.

Вместе с тем в Госдуме все же считают, что нововведение отразиться на цене развлечения.

«У нас порядка 50 тыс. таких аттракционов, соответственно, здесь совсем небольшая будет, так сказать, здесь отразится на стоимости», — сказал депутат Госдумы Ильдар Бикбаев («Единая Россия»).

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