В Прикамье лидер наркодиллерской группировки получил 13 лет

Пермь, , 15:34 — REGNUM В Перми суд вынес обвинительный приговор лидеру преступного сообщества, занимавшегося распространением наркотических и психотропных веществ. Мужчина признан виновным в создании группировки, руководства преступным сообществом, а также отмывании денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным полиции, в октябре 2016 года мужчина организовал продажу психотропов и наркотиков на территории Перми, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска через интернет-магазин. Оплата осуществлялась с помощью криптовалюты, которую впоследствии обналичивали. Через эту процедуру прошло около 9 млн рублей. Крупные партии запрещённых веществ поставлялись в Пермь из Екатеринбурга.

По делу о наркогруппировке задержаны восемь человек. Их возраст от 28 лет до 31 года. Во время обысков в Екатеринбурге и Перми следователи изъяли около 15 кг наркотиков. Материалы расследования находятся в суде. Мужчинам грозит пожизненное наказание.

В отношении лидера преступной группы приговор уже вынесен. Лидер преступного сообщества заключил досудебное соглашение с силовиками, что было учтено. Он приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей.

Стоит отметить, что в Прикамье отмечен рост числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: с 3849 фактов в 2016 году до 3902 — в 2017-м. В 2017 году в законную силу вступили приговоры в отношении 1578 человек, осуждённых на незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.