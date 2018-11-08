Глава МВД Литвы высказался за легализацию однополых браков

Вильнюс, , 15:15 — REGNUM Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сегодня, 8 ноября, высказался за легализацию однополых браков в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом он заявил журналистам в конституционном суде, где рассматривается вопрос о правовом положении гомосексуальных прав, которые заключили брак за границей и в странах ЕС, где разрешены однополые союзы, но при этом живут в Литве.

По словам Мисюнаса, Литва уже находится в правовой коллизии из-за того, что не признаёт такие браки, заключённый в странах ЕС, где они официально разрешены. По его словам, проблему решила бы легализация однополых браков в Литве.

«У них есть право заключать брак и жить в правовых отношениях со всеми последствиями», — сказал Мисюнас, добавив, что «либерально» смотрит на этот вопрос.

Отметим, что население Литвы, согласно всем опросам общественного мнения, выступает резко против легализации таких союзов.