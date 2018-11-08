В Минобороны объяснили запрет на публикацию в интернете сведений о службе

Москва, , 15:00 — REGNUM Запрет на публикацию в интернете информации, позволяющей раскрыть сведения о дислокации, нахождении воинских частей, включая фото, видео и геолокацию, распространяется на действующих военнослужащих. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом заявил замглавы Минобороны Николай Панков в ходе выступления в Госдуме.

«Норма будет распространяться только на действующих военнослужащих и не будет касаться граждан, уволенных с военной службы», — заявил Панков.

Замминистра обратил внимание на то, что «военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб иностранных государств, террористических и экстремистских организаций».

«Информация, размещенная военнослужащими в СМИ и прежде всего в интернете, применяется как для информационного и информационно-психологического воздействия на них самих, на членов их семей, так и в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики нашей страны», — отметил Панков.

В целях нейтрализации угроз принятым в первом чтении Госдумой законопроектом устанавливается запрет на размещение военнослужащими в СМИ, в том числе в интернете, информации, включая фото-, видеоматериалы, данные геолокации и иную информацию о себе, других военнослужащих, которая позволяет раскрыть их ведомственную принадлежность, свою или других военнослужащих служебную деятельность, места дислокации или нахождения воинских частей, организаций и подразделений.

Читайте ранее в этом сюжете: Военнослужащим запрещают выкладывать сведения о себе в интернете