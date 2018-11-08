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Военные действия в Йемене угрожают жизни детей в близлежащем госпитале

Общество

ЮНИСЕФ выразила обеспокоенность по поводу продолжающегося военного конфликта в Йемене

Военные действия в Йемене угрожают жизни детей в близлежащем госпитале
Rod Waddington
Дети Йемена

Сана, 8 ноября 2018, 17:18 — REGNUM  7 ноября организация ЮНИСЕФ, Международный чрезвычайный детский фонд ООН, выразила свою обеспокоенность по поводу продолжающихся военных столкновений в Йемене в районе Аль-Тавра. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, более 59 детей находятся в зоне риска, так как проходят лечение в одной из больниц, находящейся в непосредственной близости от военных действий.

Экстренные предупреждения о возможной угрозе для жизни детей последовали за информацией о возобновлении столкновений между правительственными войсками Йемена, поддерживаемых ОАЭ и Саудовской Аравией, и хуситами, военизированной группировкой шиитов-зейдитов, неподалеку от портового города Ходейда.

По информации источника, персонал госпиталя уже не раз слышал звуки массированных бомбардировок и интенсивных перестрелок.

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Зарубежная хроника
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