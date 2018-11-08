О передаче долгов ЖКХ коллекторам: «Власть оторвана от проблем населения»

Оренбург, , 14:58 — REGNUM Заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству заксобрания Оренбургской области Оксана Набатчикова (ЛДПР) считает, что в случае внедрения инициативы о передаче полномочий по сбору долгов с населения за услуги ЖКХ, в очередной раз произойдёт демонстрация того, насколько власть оторвана от проблем населения. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат отметила, что сбор коллекторами долгов ЖКХ может спровоцировать рост социальной напряжённости в обществе.

«Ни разу не слышала причину отклонения какого-нибудь закона в связи с тем, что у людей нет денег. Зато у нас легко повышаются тарифы, вводятся новые налоги, повышается пенсионный возраст, отменяются льготы и т.д. Взыскание долгов ЖКХ через коллекторов с их практикой работы, несмотря на все законодательные ограничения, это уже что-то запредельное», — подчеркнула Набатчикова.

Вместе с тем она отметила, что проблема долгов населения за услуги ЖКХ есть. Однако в причинах появления этих долгов надо разбираться. У кого-то задолженность сложилась за капитальный ремонт, по которому обещали государственные субсидии, а в результате повысили тарифы. Кто-то лишился работы и не успел ещё найти новую, масса фактов злоупотреблений с установлением самих тарифов, и от ошибочных случаев начисления задолженности тоже никто не застрахован.

«Рекламируемая компенсация, которую обещают для любой семьи, у которой расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% дохода — фактически иллюзия. Семья, в которой есть официально не работающие члены семьи или безработные, но которые не стоят на учёте, в принципе получить эту компенсацию не может. В результате семей, у которых оплата ЖКХ становится непомерным бременем, намного больше, чем семей, которые могут претендовать на помощь государства. Мы (ЛДПР) предлагали при предоставлении компенсации руководствоваться официальными данными из Пенсионного фонда, а не требовать сбор справок с населения. Но нам в этой инициативе отказали, а это могло бы облегчить жизнь многим семьям», — сказала депутат заксобрания Оренбуржья.

Напомним, что коллекторские агентства могут начать заниматься взиманием долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг с населения. СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты, которые позволят увеличить объём передаваемых коллекторам долгов населения. Ряд ресурсоснабжающих компаний поддержал инициативу о том, что сбором долгов займутся коллекторские агентства.

Добавим, в Оренбуржье долги населения за тепло, горячую воду и электричество превысили 2 млрд рублей.

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