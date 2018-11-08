В Бангладеш прошли празднования 101-й годовщины Октябрьской революции

Читтагонг, Бангладеш, , 16:20 — REGNUM 7 ноября в портовом городе Бангладеш Читтагонге прошли празднования 101-й годовщины Октябрьской революции. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

В рамках мероприятий, организованных левой профсоюзной организацией «Сангха», состоялся круглый стол, посвященный революции 1917 года. В обсуждении приняли участие представители рабочих организаций в таких сферах, как текстильная промышленность, сельское хозяйство, гостиничное и ресторанное дело и других.

Глава профсоюзной организации «Сангха» Кишоршед Алам заявил, что большевистская революция в России стала одним из ключевых событий истории человечества. Он особо отметил вклад Владимира Ленина в борьбу за права рабочих и крестьян. Вместе со всеми собравшимися Кишоршед Алам призвал население черпать вдохновение из Октябрьской революции 1917 года и покончить с несправедливостью в современном обществе Бангладеш.