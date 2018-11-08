Начальника таможенного поста в Кабардино-Балкарии отправили в колонию

Нальчик, , 14:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вынесен приговор начальнику таможенного поста Анзору Табухову. Его обвинили в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере и даче взятки, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили следователи Южного следственного управления на транспорте, бывший начальник поста в 2016 году пронес в зону таможенного контроля деньги в сумме почти 5 млн рублей, которые намерен был вывезти в Турцию с помощью своей знакомой.

Однако женщина не захотела стать подельницей таможенника в этом преступлении и выдала его замысел сотрудникам ФСБ. Узнав о ведущемся следствии, Табухов решил с помощью взятки прекратить уголовное преследование. При передаче сотруднику правоохранительного органа 78 тыс. рублей он был задержан.

Суд вынес наказание экс-начальнику таможенного поста в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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