Четверг, 8 Ноября 2018 года
16:28:39 МСК

Начальника таможенного поста в Кабардино-Балкарии отправили в колонию

Общество

Бывшего таможенника обвинили во взятке и попытке вывезти денежные средства в большом размере в Турцию

Начальника таможенного поста в Кабардино-Балкарии отправили в колонию
Франсиско де Гойя. Тюремная сцена

Нальчик, 8 ноября 2018, 14:35 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии вынесен приговор начальнику таможенного поста Анзору Табухову. Его обвинили в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в особо крупном размере и даче взятки, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета.

Как установили следователи Южного следственного управления на транспорте, бывший начальник поста в 2016 году пронес в зону таможенного контроля деньги в сумме почти 5 млн рублей, которые намерен был вывезти в Турцию с помощью своей знакомой.

Однако женщина не захотела стать подельницей таможенника в этом преступлении и выдала его замысел сотрудникам ФСБ. Узнав о ведущемся следствии, Табухов решил с помощью взятки прекратить уголовное преследование. При передаче сотруднику правоохранительного органа 78 тыс. рублей он был задержан.

Суд вынес наказание экс-начальнику таможенного поста в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Читайте также: СКР: обвиняемый таможенник с женой обсуждали сожжение взяток

Таможенника в Дагестане обвиняют в хищении вещдоков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить