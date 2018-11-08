В Южной Корее работают 122 тысячи незаконных мигрантов из Таиланда

Сеул, , 18:19 — REGNUM Более 122 тысяч граждан Таиланда незаконно находятся на территории Южной Кореи и вовлечены в нелегальную деятельность. Этот показатель на 54 тысячи выше, чем в прошлом году. Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», бóльшая часть из них — это женщины, которые оказывают услуги массажа, в том числе эротического характера, и занимаются проституцией.

Тайские массажные салоны начали массово открываться в 2010 году и быстро завоевали популярность среди южнокорейцев. Однако в соответствии с законодательством республики массаж разрешено делать только слепым мастерам. Под запретом находится даже спортивный массаж, иглоукалывание и массаж ног. В то же время на данный момент по всей стране работают около 50 тысяч массажных салонов, в которых занято более 300 тысяч человек.

Всего за один месяц работы в Южной Корее иммигранты могут окупить затраты на перелёт и комиссию посредников. Зарплата массажистов в 10 раз выше, чем в Таиланде, и составляет в среднем 2800 долларов в месяц. Впрочем, такая работа сопряжена со множеством рисков: опасностью насилия и венерическими заболеваниями. Права незаконных мигрантов никто не защищает, но это не останавливает все возрастающий поток приезжающих в Южную Корею тайцев.