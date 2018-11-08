Буддистские монахи в Шри-Ланке выступили с призывом созвать парламент

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:34 — REGNUM Представители буддистской общины Шри-Ланки 7 ноября вышли на улицы Коломбо с требованием к президенту страны Матхрипале Сирисене покончить с политическим кризисом, вновь созвав парламент. Монахи собрались у статуи Будды в парке Вихарамахадева для проведения протестного марша.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», перед началом акции представители буддистской общины произнесли молитвы за отправленного в отставку 27 октября 2018 года премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Затем марш направился в сторону района Нью Таун Холл.

На фоне давления со стороны политических партий, гражданского общества и международного сообщества, включая ООН и страны Содружества, президент Матхрипала Сирисена пообещал, что парламент будет созван 14 ноября 2018 года.