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Буддистские монахи в Шри-Ланке выступили с призывом созвать парламент

Общество

Представители буддистской общины Шри-Ланки вышли на марш с требованием, обращённым к президенту страны Матхрипале Сирисене, положить конец политическому кризису и вновь созвать парламент

Буддистские монахи в Шри-Ланке выступили с призывом созвать парламент
Peter Hershey
Буддийские монахи

Шри-Джаяварденепура-Котте, 8 ноября 2018, 17:34 — REGNUM  Представители буддистской общины Шри-Ланки 7 ноября вышли на улицы Коломбо с требованием к президенту страны Матхрипале Сирисене покончить с политическим кризисом, вновь созвав парламент. Монахи собрались у статуи Будды в парке Вихарамахадева для проведения протестного марша.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», перед началом акции представители буддистской общины произнесли молитвы за отправленного в отставку 27 октября 2018 года премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе. Затем марш направился в сторону района Нью Таун Холл.

На фоне давления со стороны политических партий, гражданского общества и международного сообщества, включая ООН и страны Содружества, президент Матхрипала Сирисена пообещал, что парламент будет созван 14 ноября 2018 года.

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Зарубежная хроника
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