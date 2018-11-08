Кости в посольстве Ватикана: новые данные ставят под вопрос основную версию

Ватикан, , 14:18 — REGNUM Новые данные, полученные следователями относительно обнаруженных в посольстве Ватикана в Риме человеческих останков, ставят под сомнение основную версию следствия, передает информагентство Ansa в четверг, 8 ноября.

Подтверждается, что кости принадлежали двум разным людям, но при этом возраст умерших, по предварительным данным, было около 30 лет, а не от 12 до 16, как предполагалось ранее.

Кроме того, журналисты со ссылкой на собственные источники отмечают, что кости в посольстве были обнаружены не 29, а 26 октября, и что с ними происходило в течение трех дней, пока они не были показаны полиции, неясно.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их обнаружили члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

По предварительной информации, останки принадлежали двум девушкам в возрасте от 12 до 16 лет. Это подтверждало основную версию следствия, согласно которой останки могли принадлежать либо Эмануэлле Орланди, 15-летней дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года, либо ее ровеснице, столь же бесследно исчезнувшей в том же году Мирелле Грегори.

У следствия есть и альтернативная версия, согласно которой обнаруженные кости могли принадлежать исчезнувшей более полувека назад жене охранника этого же здания.

В ближайшее время следователи и медики намерены провести анализ ДНК и другие тесты, чтобы подтвердить предположения о поле, возрасте и дате смерти.

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