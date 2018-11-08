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Число сирийцев, ищущих убежища в Албании, увеличилось в несколько раз

Общество

В ООН заявили, что тысячи беженцев из Сирии устремились в Албанию

Число сирийцев, ищущих убежища в Албании, увеличилось в несколько раз
Беженцы

Тирана, 8 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  Согласно информации, предоставленной официальным представителем УВКБ (Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев), Пабло Запатой, если в прошлом году в Албанию поступило 307 заявок о предоставлении убежища, то к августу этого года насчитывалось уже три тысячи заявок.

Однако, как сообщает албанское новостное агентство «ТопЧенел» в министерстве внутренних дел Албании заявили, что на самом деле рассматривается не более пятисот заявок о предоставлении убежища.

В правительстве Албании опасаются, что ужесточение политики ЕС по отношению к потоку мигрантов приведет к беспорядкам в стране.

«У Албании нет возможности предоставить убежище большому количеству человек и предложить им обслуживание по стандартам ЕС», — заявила заместитель министра внутренних дел Ровена Вода и обратилась к ЕС с просьбой о помощи в данной сфере.

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Зарубежная хроника
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