Власти Украины показали свою слабость – ректор Московской духовной академии

Москва, , 14:10 — REGNUM Власти Украины возвращают страну в Советский Союз 1930-х годов, полагает ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий. Об этом он заявил 8 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя тот факт, что власти Украины не пустили его на территорию этого государства.

«Власть сама показала какую-то свою слабость, — сказал он. — И стыдно должно быть тем, кто так поступил. Большая тревога за тех наших братьев и сестёр канонический Украинской православной церкви, которые родились на Украине и живут там, хотят верить во Христа, исповедоваться и идти по дороге жизни к вечности именно в пространстве настоящей церкви, а не тех суррогатов, которые были созданы раскольниками и, к сожалению, теперь незаконно признаны Константинопольским патриархом Варфоломеем».

Архиепископ Амвросий также добавил:

«Боюсь, что начнётся период гонений. Конечно же, он будет выглядеть не так, как в 1930-е годы, но какие-то пробные вещи сделаны. Мы ведь видели, как в предыдущие годы захватывали храмы. Но за Украинской православной церковью стоят люди, которые понимают всю абсурдность ситуации, которая происходит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ Владимира Легойды, украинские пограничники не разрешили въехать на территорию Украины ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию, который направлялся на актовый день Киевской духовной академии.

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