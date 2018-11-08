На службу в армию проводят 400 призывников из Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 14:06 — REGNUM Осенью 2018 года в ряды Вооруженных сил РФ будут направлены 400 жителей Карачаево-Черкесии. Из низ 94 человека — жители столицы республики, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе администрации Черкесска. Для всех новобранцев был проведен республиканский День призывника, который прошел на Аллее Боевой Славы в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

В патриотической акции участвовали военный комиссар Карачаево-Черкесии Арсен Темиров, глава города Черкесска Евгений Беланов, начальник управления главы и правительства КЧР по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми ведомствами и участниками боевых действий Сефербий Керейтов, представители общественных и религиозных организаций, учащиеся школ и вузов. Они дали напутствие новобранцам служить достойно, выполняя свой гражданский долг, помнить о своей малой родине.

Напомним, весной 2018 года на срочную службу в войска были отправлены 430 новобранцев из Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Темрезов летом 2018 года заявил о том, что осенью на службу в армию из региона будет отправлено в два раза больше призывников. Тем не менее, судя по цифрам, изменений не произошло. Так же, как и в 2017 году, из республики пойдут в армию 400 человек.

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