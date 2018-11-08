Эксперты об эксперименте Бондаренко — пусть устроит хороший «гвалт»

Москва, , 14:02 — REGNUM Очень нужным и важным экспериментом назвала попытку саратовского депутата Николая Бондаренко питаться на 3,5 тыс. рублей в месяцпервый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Ранее о том, что депутат Николай Бондаренко, севший на «макарошковую диету», за две недели похудел на шесть килограммов, сообщило ТАСС. Питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц народный избранник решил после спора с теперь уже бывшим министром труда Натальей Соколовой, утверждающей, что такой прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться.

«Депутат не стал закрываться словами и объяснениями, как это обычно происходит, а показал, к чему приводит неэффективная политика наших региональных и федеральных властей. Эта демонстрация важнее любых слов.

Теперь все видят то, на что закрывают обычно глаза — большая часть населения России голодает, недоедает и наносит, тем самым, ущерб своему здоровью. Жаль, что только один депутат проводит этот эксперимент, хорошо бы его провести и другим депутатам в других регионах, чтобы они на себе прочувствовали как живет население, которое их выбрало для улучшения своей жизни.

Ведь обычно власти принимают решения на интеллектуальном уровне, а чувства остаются в стороне. Тогда, быть может, слуги народа станут проводить в жизнь более гуманные решения. Россия — страна с огромными ресурсами, и тот факт, что ее население голодает в мирное время, наводит на тягостные размышления».

Бывший пресс-атташе МФК ЦСКА и ФГУП Спорт-Ин, pr-специалист в GPC Pharmaceuticals Александр Бондарев вспомнил о предыстории «эксперимента» Бондаренко и выразил сожаление, экс-министра труда Саратовской области Наталью Соколову не лишили всех её министерских доходов за те годы, что она там трудилась. Только в 2017 году по официальным данным ее доход составил 2,3 млн рублей.

«Почему я так резок? Ситуация с доходом пенсионеров знакома мне лично как на примере моей семьи, так и на примерах семей близких родственников. Моя тёща, живущая в подмосковном городе Мытищи, является неработающим пенсионером и получает минимальную пенсию 9 500 рублей. Этих денег хватает за то, чтобы оплатить услуги ЖКХ и оставить немного денег на питание.

Выходит, что единственная надежда у пожилого человека только на то, что ему будут помогать дети. Если ты стар и одинок, то участь твоя совсем печальна. Отмечу, что в других регионах размер минимальной пенсии ещё меньше.

В результате фраза о возрасте дожития, которая часто звучит из уст чиновников, начинает звучать ещё ужаснее. Люди поставлены в условия, когда они даже не доживают, а просто выживают, в буквальном смысле считая копейки к концу каждого месяца.

Возвращаясь к вопросу о саратовском депутате Николае Бондаренко, хочется сказать, что он очень наглядно демонстрирует, как бедно живут граждане России. Надеюсь, подобное «голодание» не скажется на здоровье экспериментатора.

Замечу, что даже сам опыт не совсем чистый, ведь Николай Николаевич не платит за квартиру, не ходит в поликлинику или аптеку, он «выживает» в комфортных условиях и всего за две недели потерял в весе 6 килограммов.

За последние несколько лет я неоднократно читал в СМИ о подобных начинаниях журналистов. Ни один из них до конца месяца не дотянул, хотя ставил примерно такую же задачу, как и Николай Бондаренко — питаться на прожиточный минимум, не учитывая расходы на медицину, транспорт и ЖКХ.

Очень хочется, чтобы саратовский депутат использовал свой медийный потенциал и довёл дело до конца, устроив хороший гвалт вокруг этой проблемы. Возможно, это заставит российское правительство пересмотреть свой взгляд на многие социальные вопросы.

В противном случае окажется, что эта акция была лишь самопиаром, которыми нас постоянно балуют чиновники. Но я склонен верить в лучшее. Хочу пожелать Николаю Бондаренко сил, терпения, здоровья и огромной удачи в деле изменения нашей с вами жизни к лучшему».

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