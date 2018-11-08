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В Череповце отметили отсутствие спортивных мероприятий в детдомах

Общество

Спортивные соревнования для подростков организуют представители Череповецкого госуниверситета

Череповец, Вологодская область, 8 ноября 2018, 14:01 — REGNUM  Отсутствие возможности проведения спортивных мероприятий в детских домах Череповца отметила представитель Череповецкого государственного университета (ЧГУ) после завершения осенней серии тренировочных игр по мини-футболу для воспитанников детских учреждений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В турнире по мини-футболу приняли участие три команды из трёх детских домов, возраст игроков — от 7 до 17 лет. Призы для команд предоставил студенческий совет самоуправления Института педагогики и психологии ЧГУ, средства также направлялись из внутривузовского проекта «Мы вместе».

Подводя итоги соревнований, доцент кафедры начального образования, общей и социальной педагогики Маргарита Косаренкова поблагодарила тренера ребят Виктора Травина, судью турнира — студента ЧГУ Никиту Шайдурова, помощника судьи и тренера из военного училища Константина Борисова и директора спорткомплекса «Буревестник» Георгия Акимовича за предоставление площадки для тренировок и турниров.

«Дети и педагоги учреждений горячо благодарят нас и просят организовывать спортивные мероприятия почаще, поскольку в учреждениях нет условия для их проведения», — сказала представитель вуза.

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